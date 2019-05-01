В Голландии запретят автомобили на бензине и дизельном топливе

Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов - Амстердаме с 2030 года, сообщает Reuters со ссылкой на законодательное собрание города.

"Загрязнение зачастую является молчаливым убийцей и одной из главных угроз здоровью в Амстердаме", - заявила министр транспорта Амстердама Шарон Дейксма.