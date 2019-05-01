В последний, третий, день учений, проведенных на военном полигоне в окрестностях Баку, были задействованы более тысячи военнослужащих. К учениям привлечены 60 танков и бронетранспортеров, 30 артиллерийских установок, 20 боевых вертолетов. Были отработаны маневры по устранению условного противника на господствующих высотах при поддержке артиллерии и вертолетов. Танки и бронетранспортеры уничтожили цели условного противника на земле.

Руководитель учений с азербайджанской стороны полковник Ильгар Лятифов сообщил, что учения проведены успешно, все поставленные задачи выполнены. В свою очередь, руководитель учений с турецкой стороны полковник Мурад Дирик отметил, что успех совместных учений - результат продолжающегося долгие годы между военнослужащими двух стран сотрудничества и координации.

По его словам, учения очень полезны для совместной работы, обеспечения взаимопонимания военнослужащих двух стран и освоения военной техники.