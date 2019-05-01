Десятки танков, тысячи военных на азербайджано-турецких учениях Видео
Вооруженные силы Азербайджана и Турции в рамках совместных военных учений «Мустафа Кемаль Ататюрк-2019» отработали маневры по устранению условного противника, пишет агентство Anadolu.
В последний, третий, день учений, проведенных на военном полигоне в окрестностях Баку, были задействованы более тысячи военнослужащих. К учениям привлечены 60 танков и бронетранспортеров, 30 артиллерийских установок, 20 боевых вертолетов. Были отработаны маневры по устранению условного противника на господствующих высотах при поддержке артиллерии и вертолетов. Танки и бронетранспортеры уничтожили цели условного противника на земле.
Руководитель учений с азербайджанской стороны полковник Ильгар Лятифов сообщил, что учения проведены успешно, все поставленные задачи выполнены. В свою очередь, руководитель учений с турецкой стороны полковник Мурад Дирик отметил, что успех совместных учений - результат продолжающегося долгие годы между военнослужащими двух стран сотрудничества и координации.
По его словам, учения очень полезны для совместной работы, обеспечения взаимопонимания военнослужащих двух стран и освоения военной техники.