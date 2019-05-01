В пресс-службе Кремля также отметили, что Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа об итогах встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном во Владивостоке 25 апреля. Кроме того лидеры двух стран затронули обстановку в Украине в контексте недавних президентских выборов.

В Кремле подтвердили факт беседы. "Разговор Трампа и Путина длился почти полтора часа", - сказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отметив, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

* * *

Президенты США т России - Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщили в Белом доме. Об этом передает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря американской администрации Сару Сандерс.

По словам Сандерс, разговор двух лидеров продолжался немногим более часа. В числе тем разговора была ситуация вокруг Северной Кореи и Венесуэлы, возможность заключения многостороннего договора о ядерном оружии или продлении текущих соглашений.

Упомянули в разговоре президенты и доклад спецпрокурора Роберта Мюллера. В опубликованной в марте версии доклада команда спецпрокурора подтвердила, что Россия оказывала влияние на выборы в США в 2016 году, однако исключила вероятность того, что это происходило по сговору Трампа с Кремлем.