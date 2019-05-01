Халаф Халафов снова назначен замминистра иностранных дел
Распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева Халаф Халафов назначен заместителем министра иностранных дел, сообщает Trend.
Другим распоряжением главы государства на Халафа Халафова возложены обязанности специального представителя президента по вопросам границ и Каспийского моря.
Отметим, что в декабре 2018 года Халаф Халафов был освобожден с должности заместителя министра иностранных дел и распоряжением премьер-министра Азербайджана Новруза Мамедова назначен главой аппарата Кабинета министров Азербайджана.