В Армении арестовали все имущество Кочаряна кроме пенсии
Суд общей юрисдикции в Ереване наложил арест на особняк экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также на прилегающие к владению земельные участки.
«Специальная следственная служба должна была провести оценку имущества, но этого не было сделано», — передает слова одного из адвокатов экс-президента Ованеса Худояна издание Aysor.
Худоян также отметил, что 6 июня суд общей юрисдикции Еревана продолжит рассмотрение ходатайства адвокатов об отмене ареста на имущество Кочаряна, пишет Интерфакс.
"Наложен арест на все имущество и доходы, кроме пенсии. Это имущество не было оценено, но процесс оценки является обязательным", - заявил он.
Находящийся под арестом Роберт Кочарян обвиняется в свержении конституционного строя в Армении в марте 2008 года, когда, по версии следствия, был подписан секретный приказ о применении сил армии для разгона митингов.