Суд общей юрисдикции в Ереване наложил арест на особняк экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а также на прилегающие к владению земельные участки.

«Специальная следственная служба должна была провести оценку имущества, но этого не было сделано», — передает слова одного из адвокатов экс-президента Ованеса Худояна издание Aysor.