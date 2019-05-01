Королеву красоты нашли мертвой в отеле

31-летняя фотомодель и обладательница титула «Мисс Уругвай» Фатими Давила была найдена мертвой в одном из отелей Мехико, сообщает Fox News.

По информации представителя местной прокуратуры, известно, что Фатими приехала в столицу Мексики 23 апреля на собеседование по поводу работы.

Фатими Давила после победы в национальном конкурсе красоты и участия в шоу «Мисс Вселенная» успешно работала в модельном бизнесе и была хорошо известна в Южной Америке.

В связи с ее гибелью мексиканские СМИ напомнили, что за последний год в Мексике погибли несколько иностранных моделей, приехавших сюда на работу.