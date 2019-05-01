В Баку вынесли приговор члену «Лесных братьев»

Как сообщает haqqin.az, в ходе судебного заседания был зачитан приговор, согласно которому А.Магеррамов был приговорен к семи годам лишения свободы.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Ахмеда Магеррамова, обвиняемого в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Отметим, что А.Магеррамов был членом действовавшего в Азербайджане незаконного вооруженного формирования «Лесные братья». Длительное время ему удавалось скрываться от следствия. Объявленный в розыск Магеррамов был задержан в прошлом году.

Напомним, 26 членов вооруженного формирования «Лесные братья» предстали перед судом в 2009 году. Согласно обвинению, члены банды, вступившие в преступную связь с участником незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе Ильгаром Моллачиевым по прозвищу Абдулмеджид, объявившим себя эмиром «Дагестанских джамаатов», его шурином Самиром Мехтиевым по прозвищу Сулейман (тайно сбежал в Пенджебуру, а затем в Кветту в Пакистане, в январе 2010 года был задержан в Пакистане. 16 марта 2010 года С.Мехтиев был доставлен из Пакистана в Азербайджан. Приговором от 19 июля 2011 года Бакинского суда по тяжким преступлениям осужден на 15 лет лишения свободы - ред.), обвинялись в разжигании беспорядков и действиях против государственного строя в Азербайджане.

Кроме того, они были признаны виновными во взрыве в мечети «Абу-Бекр» и других преступлениях.

Им были предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана: 214 (терроризм), 120 (умышленное убийство), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и другим статьям.