Организаторы гонки «Формулы-1» в Баку заверили британскую команду Williams, что страховая компания трассы уже в этом году полностью возместит ущерб, нанесенный машине Джорджа Расселла в результате аварии на тренировке Гран-при Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на motorsport.com.

Первая тренировка этапа в Баку оказалась сорвана из-за аварии пилота Williams: его машина оказалась серьезно повреждена в результате удара о незакрепленный канализационный люк. Еще по ходу уик-энда организаторы Гран-при Азербайджана заверили команду, что ущерб, причиненный ей в результате инцидента, будет полностью возмещен страховой компанией трассы, пишет сайт.

В 2017 году схожий инцидент произошел в рамках Гран При Малайзии. В итоге команда Haas также получила компенсацию после аварии Ромена Грожана, однако процесс занял почти год. Организаторы гонки в Баку пообещали команде, что страховая компания возместит ущерб до окончания этого сезона.

«Мы встретились с Клэр Уильямс и обсудили случившееся, – рассказал Motorsport.com промоутер гонки Ариф Рагимов. – Мы оба понимаем, что подобные инциденты случаются. Один из них был совсем недавно. К несчастью, это произошло с Williams, которая в этом сезоне испытывает трудности. Мы принесли со своей стороны извинения, потому что подобное происходить не должно. Это наша ошибка, мы это признаем. Мы не должны были этого допустить.

Мы проверили условия договора со страховой компанией, и весь ущерб будет покрыт. Наш юридический отдел уже работает с юридическом отделом Williams, и компенсация будет выплачена в полном объеме. Наша страховая компания покроет затраты на восстановление машины Джорджа Расселла.

Мы уже знаем, как найти выход из ситуации, и сделаем все, чтобы команда получила возмещение как можно скорее. Мы уже сообщили Williams о том, что сделаем все от нас зависящее, чтобы они получили средства еще до окончания сезона и могли ими воспользоваться».