На Филиппинах открылся самый дорогой курорт в мире Banwa Private Island, который занимает целый остров в Палаванском архипелаге, сообщает издание Daily Mail.

Banwa Private Island состоит из шести вилл, стоимость проживания в которых достигает 100 тысяч долларов в сутки. В каждой из них имеется отдельный безбортный бассейн.

Гости могут заниматься подводным плаванием, посещать спа и ресторан, кататься на водных мотоциклах и катамаранах, играть в теннис и заниматься йогой.