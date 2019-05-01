Косовский спецназ разогнал сербов дубинками и газом

Дубинки и слезоточивый газ пошли в ход во время разгона мирной акции протеста в cамопровозглашенной республике Косово, пишет Вести.Ру.



Согласно информации, акция была устроена сербами, которые выражали протест против строительства мини-ГЭС на реке Шар в национальном парке Шар-Планина.

После того как протестующие помешали проехать строительной технике, на место акции был вызван косовский спецназ. В результате разгона демонстрации пострадали 20 человек.

Власти в Белграде призвали косовских сербов к мирному выражению несогласия. В противном случае положение сербов в крае может ухудшиться.