В результате обстрела позиции израильской армии из южной части сектора Газа двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести, еще один военнослужащий был ранен легко. Пострадавшие эвакуированы для лечения", - говорится в заявлении.

В ответ на эту атаку по военному посту движения ХАМАС был нанесен удар с воздуха. Жертвами налета стали двое палестинцев, еще трое получили ранения, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя минздрава анклава.