Израиль обменялся ударами с сектором Газа Есть погибшие и раненые
В результате обстрела позиции израильской армии из южной части сектора Газа двое военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.
Two IDF soldiers were injured after shots were fired into #Israel from #Gaza.— Israel Defense Forces (@IDF) 3 мая 2019 г.
In response, our aircraft struck a Hamas military post in Gaza.
"Один израильский военнослужащий получил ранения средней степени тяжести, еще один военнослужащий был ранен легко. Пострадавшие эвакуированы для лечения", - говорится в заявлении.
В ответ на эту атаку по военному посту движения ХАМАС был нанесен удар с воздуха. Жертвами налета стали двое палестинцев, еще трое получили ранения, передает Agence France-Presse со ссылкой на представителя минздрава анклава.