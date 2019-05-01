Россия скупила золота больше всех в мире За ней следует Турция
В первом квартале 2019 года Россия приобрела 55,3 тонны золота, пишет Forbes со ссылкой на Всемирный совет по золоту. В результате запасы ее составили 2168,3 тонны.
Другими крупными покупателями золота стали Турция (40,1 тонны), Китай (33 тонны), Казахстан (11,2 тонны), Эквадор (10,6 тонны), Индия (8,4 тонны) и Катар (9,4 тонны).
Отмечается, что за весь 2018 год Россия закупила рекордный объем золота — 274,3 тонны. Ближайшими ее последователями были также Турция, которая за год приобрела 51,5 тонны, и Казахстан, купивший 50,6 тонны.
Российские запасы драгоценного металла увеличиваются 13 лет подряд. Но последние четыре года подряд страна покупает более 200 тонн.
Банк России в основном приобретает золото у отечественных производителей. Это позволяет ему обходиться в этих операциях без долларов, отмечала ранее газета Financial Times.