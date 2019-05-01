В первом квартале 2019 года Россия приобрела 55,3 тонны золота, пишет Forbes со ссылкой на Всемирный совет по золоту. В результате запасы ее составили 2168,3 тонны.

Отмечается, что за весь 2018 год Россия закупила рекордный объем золота — 274,3 тонны. Ближайшими ее последователями были также Турция, которая за год приобрела 51,5 тонны, и Казахстан, купивший 50,6 тонны.

Российские запасы драгоценного металла увеличиваются 13 лет подряд. Но последние четыре года подряд страна покупает более 200 тонн.

Банк России в основном приобретает золото у отечественных производителей. Это позволяет ему обходиться в этих операциях без долларов, отмечала ранее газета Financial Times.