Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не считает войну Исламской Республики с США неизбежной, однако не исключает, что могут произойти инциденты, способные привести к военному конфликту. Об этом глава иранского внешнеполитического ведомства заявил в интервью британской газете Independent, пишет Интерфакс.

«Он рассказал, что, хотя и не считает войну между Ираном и США неизбежной, могут произойти инциденты, которые способны перерасти в военный конфликт», - отмечает газета.

Дж.Зариф добавил, что «инциденты» могут произойти в Персидском заливе и в Ормузском проливе, через который проходит 30% нефти из региона. Пролив находится под контролем иранского Корпуса стражей исламской революции, и все проходящие через Ормузский пролив корабли контактируют именно с ним.

Глава МИД ИРИ напомнил об инциденте, произошедшем в январе 2016 года, когда два американских корабля зашли в иранские воды и были задержаны силами КСИР. Избежать эскалации удалось благодаря прямой линии связи между Дж.Зарифом и бывшим госсекретарем США Джоном Керри, отмечает газета. Однако сейчас подобной линии связи больше нет.