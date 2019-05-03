Генпрокуратура взялась за мошенников, пытавшихся сдать экзамены за других

Как сообщили haqqin.az в пресс-службах ГЭЦ и Генпрокуратуры, в результате совместно проведенных ГЭЦ и Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре расследований были выявлены и предотвращены попытки совершения правонарушений во время вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Генеральная прокуратура и Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) распространили заявление в связи с пытавшимися сдать вступительные экзамены по поддельным пропускам лицами.

Было установлено, что Алишанлы Табиб Натиг оглу вместо Гулиева Хидаята Захид оглу, в двух случаях Рзазаде Рамазан Тофиг оглу вместо Зейналова Орхана Афган оглу и Алиева Салмана Этимад оглу, в двух случаях Насибов Мюзадил Гариб оглу вместо Сеидова Баба Эхтирам оглу и Гулиева Аяза Вугар оглу в разное время по фиктивным пропускным документам пытались попасть на вступительные экзамены в Гяндже и Мингячевире, но были разоблачены и их незаконные действия были предотвращены.

Также установлено, что указанные лица в разное время согласились принять участие в экзаменах вместо других посредством Новрузова Ибадата Магеррам оглу, Гусейнова Расима Кочари оглу, Мамедовой Еганы Рза гызы, Мехтиева Сархана Низами оглу и Сафарова Алова Али оглу.

В результате расследования по уголовным делам, возбужденным Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в соответствующие суды были направлены на рассмотрение уголовные дела Насибова Мюзадила Гариб оглу и Рзазаде Рамазана Тофиг оглу, обвиняемых по статьям 320.1 (использование поддельных документов) и 29, 320.1 (попытка использования поддельных документов), Алышанлы Табиба Натик оглу, обвиняемого по статьям 29, 320.1 (попытка использования поддельных документов).

Главное управление по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Государственный экзаменационный центр обращаются к гражданам с призывом полностью соблюдать требования законодательства в сфере приема студентов в высшие учебные заведения. Обоими ведомствами и впредь будут приниматься самые серьезные меры против лиц, нарушающих требования действующего законодательства в этой области.