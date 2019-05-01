Вооруженные автоматами Калашникова и дробовиками злоумышленники, проникнув в помещение ювелирной компании, обезвредили и изолировали шестерых сотрудников охраны предприятия. Они украли 20 килограммов золота в виде слитков и платину, точное количество которой пока не определено, пишет Российская газета.

Поимка преступников не дала результатов, расследование поручено полиции Безансона. Сумма ущерба, который понесла ювелирная компания, устанавливается.

Жители, опрошенные на месте происшествия, говорят, что "ничего не видели и не слышали". Они с удивлением узнали о том, что здесь работает ювелирная компания, в которой трудится около 70 сотрудников.

Источник в полиции сообщил, что злоумышленники были хорошо осведомлены о распорядке работы фирмы.