США захотели «много торговать» с Россией

США намерены активно торговать с Россией, заявил американский лидер Дональд Трамп.

По словам Трампа, в развитии торговли заинтересованы как Россия, так и США. «Мы хотим много торговать с Россией», — передает слова Трампа Интерфакс, который отметил, что торговля между странами есть и на данный момент.

Напомним, в пятницу по инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина, которые длились почти полтора часа. В Белом доме отметили, что в целом разговор прошел «в позитивном ключе». По словам Трампа, беседа была продолжительной и очень хорошей, а также продуктивной.