Бразилия перестала печатать для Венесуэлы деньги

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии.

Отмечается, что срок действия контракта на поставку боливаров в Венесуэлу, подписанный в 2018 году, истек в марте. При этом в Монетном дворе уточнили, что соглашение было заключено не напрямую с правительством Венесуэлы, а через транснациональную компанию.

При сложившихся в Венесуэле за последние три года условиях острой нехватки наличных боливаров сейчас многие предприятия торговли перешли на прием долларов.