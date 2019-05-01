США предъявили Ирану «ядерный ультиматум»

Вашингтон пригрозил Тегерану новыми санкциями за расширение АЭС в иранском Бушере и вывоз обогащенного урана в обмен на урановую руду, пишет Коммерсант.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что больше не позволят Ирану хранить тяжелую воду, которую он «произвел выше существующих лимитов»: «Начиная с 4 мая помощь в расширении иранской атомной электростанции в Бушере за пределы существующего реакторного блока может попадать под санкции. Кроме того, деятельность по передаче обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду может попасть под санкции».

22 апреля Вашингтон объявил о введении полного запрета на импорт иранской нефти. Ограничения вступили в силу со 2 мая. В Белом доме также пообещали расширить кампанию по оказанию максимального давления на Иран.