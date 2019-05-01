В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток
Всего один слиток золота хранится в Банке Эстонии, вес которого составляет около 11 кг, стоимость - примерно полмиллиарда евро, сообщает портал ERR со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков банка Фабио Филипоцци.
Однако его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.
По словам Филипоцци, традиция хранить золотой запас страны в иностранных банках появилась еще во времена Первой Эстонской Республики. В настоящее время примерно 256 кг драгметалла хранится не в Таллине, а в Нью-Йорке.
Как рассказал Филипоцци, часть золотого запаса Эстонии пришлось реализовать после обретения страной независимости в 1990-е годы. Кроме того, "банк Эстонии инвестировал в прочее ликвидное финансовое имущество, например, в облигации и акции, около 660 млн евро", отметил представитель ЦБ.