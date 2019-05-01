В Центробанке Эстонии остался один золотой слиток

Всего один слиток золота хранится в Банке Эстонии, вес которого составляет около 11 кг, стоимость - примерно полмиллиарда евро, сообщает портал ERR со ссылкой на руководителя отдела финансовых рынков банка Фабио Филипоцци.

Однако его чистоты недостаточно для реализации на финансовых рынках, что делает его фактически музейным экспонатом.