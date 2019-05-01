Атака на военный лагерь Хафтара

Военный лагерь генерального командования ливийских национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара в районе Сабха в центральной части Ливии подвергся вооруженному нападению, сообщает РИА Новости.

"Один из лагерей, принадлежащих ливийской национальной армии в военном районе Сабха, подвергся вооруженному нападению", - сообщил источник.

По его словам, "нападение было нацелено на штаб 106-го батальона в военном районе Сабха, на северо-востоке города".

"Подразделения ливийской национальной армии в городе Сабха отразили вооруженное нападение, которому подвергся военный район Сабха", - сообщила пресс-служба 73-й пехотной бригады в заявлении, опубликованном на официальной странице в Twitter.