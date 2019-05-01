В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри в Twitter-аккаунте, передает CNN.
Pic of Miami Air 737 in St. Johns River off @NASJax_. Sent to me from Navy source. All 142 alive and accounted for. @wjxt4 pic.twitter.com/xblYemNXJq— Vic Micolucci WJXT (@WJXTvic) 4 Mayıs 2019
Коммерческий лайнер авиакомпании Miami Air летел чартерным рейсом из военно-морской базы США в заливе Гуантанамо на Кубе, уточняет CNN. По данным телеканала, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
«Коммерческий самолет оказался на мелководье. Самолет не погрузился в воду», — написал шериф Джексонвилла в Twitter.
В результате крушения никто не пострадал. Как видно из распространенных телеканалом WJXT кадров, пассажиры в спасательных жилетах эвакуировались на крылья приводнившегося лайнера. Рядом с самолетом находится пустой надувной спасательный плот.