МИД Азербайджана о заявлениях Мнацаканяна

«По поводу гонки вооружений в регионе следует отметить, что она является следствием агрессивной политики Республики Армения, захватившей и удерживающей под военной оккупацией 1/5 часть территорий Азербайджана», - заявила глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление главы МИД Армении Зохраб Мнацаканяна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Отметим, что в интервью израильскому государственному телеканалу KAN NEWS армянский министр заявил о том, что торговля израильским оружием приводит к смерти армянского народа, и что гонка вооружений в регионе не способствует построению мира и безопасности.

По словам пресс-секретаря МИД Азербайджана, ситуация отягощается еще и тотальной этнической чисткой, проводимой Арменией на оккупированных азербайджанских территориях.

«То есть здесь речь идет о причинно-следственных связях, имеющих место событий в регионе. В отсутствие политики территориального притязания, военной агрессии, оккупации и этнической чистки не будет никакой необходимости в гонке вооружений, что и будет способствовать построению мира и безопасности в регионе», - отметила Л.Абдуллаева.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана усомнилась в искренности З.Мнацаканяна, заявившего KAN NEWS, что Армения привержена установлению мира и безопасности в регионе, а также поиску мирного разрешения конфликтов на приемлемых для всех сторон основаниях.

«Однако, говоря о приемлемости решения «для всех сторон», министр Мнацаканян заведомо скрывает принципиальную позицию мирового сообщества о необходимости полного, незамедлительного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана и возвращения на них насильственно изгнанного азербайджанского населения, включая азербайджанскую общину Нагорно-Карабахсого региона Азербайджана, являющейся наряду с армянской общиной региона одной из двух заинтересованных сторон в разрешении конфликта. Как известно, во всех соответствующих решениях и резолюциях международных организаций, включая, в первую очередь, СБ и ГА ООН выражается поддержка суверенитету, территориальной целостности Азербайджана в рамках ее международно признанных границ», - подчеркнула Л.Абдуллаева.

По ее словам, торможение процесса урегулирования армяно-азербайджанского конфликта работает во вред Еревану.

«В настоящее время пока еще возможно достижение конкретных результатов по продвижению переговорного процесса проявлением политической воли в достижении необходимых условий для мирного разрешения конфликта. В этом и заключаются ожидания Азербайджана и всего мирового сообщества от политического руководства Армении. Но время не ждет, и очевидно, что оно работает против агрессора - Армении», - отметила пресс-секретарь азербайджанского внешнеполитического ведомства.