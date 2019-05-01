Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс. Об этом сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter, передает ТАСС.

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи. Всех пострадавших доставили в больницы.

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.