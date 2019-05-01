Иранская разведка: контрабандисты из Западного Азербайджана пытались вывезти тонны золота

Как передает агентство Fars, общая стоимость драгоценных металлов, ввезенных в страну и вывезенных за ее пределы, составляет более 617 млрд долларов.

Министерство информации Ирана, в полномочия которого входит также разведывательная, контрразведывательная деятельность и координация других спецслужб страны, на прошлой неделе сообщило, что в провинции Западный Азербайджан раскрыта организованная преступная группировка, промышлявшая контрабандой золота и серебра.

В настоящее время по обвинению в контрабанде арестованы девять человек, включая лидера группировки. В заявлении министерства информации ИРИ, отмечается, что контрабандисты «вступили в сговор с некоторыми должностными лицами в надзорных органах страны». По данным разведки, преступники были задержаны при «попытке вывезти крупную партию золота и серебра в соседнее государство». Для какой именно страны предназначалась контрабанда, не уточняется, но указывается, что преступникам помогали «граждане одного из сопредельных государств».

По предположению Fars, в контрабанде участвовали граждане Турции.

По подсчетам иранских аналитиков, в последнее время приобретение иранским населением золота возрастает в два-три раза ежегодно. Объясняется это тем, что иранцы в стремлении спасти капиталы и сбережения от девальвации национальной валюты лихорадочно скупают золото и серебро.

Как утверждает Всемирный совет по золоту, продажа золотых и серебряных слитков и монет в Иране только за последний квартал прошлого года утроилась и достигла 15,2 тонны, что является самым высоким показателем за четыре последних года. Причем нынешняя «золотая лихорадка» в Иране разворачивается на фоне стабильного, без изменений, глобального спроса на золотые слитки и монеты.

Как считают азербайджанские эксперты, усиление борьбы с контрабандой золота в ИРИ ведется параллельно усилиям Ирана начать разработку собственных месторождений золота в провинции Западный Азербайджан.

«Однако ни разработка собственных месторождений, ни масштабная борьба с контрабандой в нынешних условиях не спасут иранскую экономику и национальную валюту от кризиса и девальвации. США обусловили свои санкции против ИРИ таким образом, что любой стране небезопасно покупать у Ирана или продавать ему драгоценные металлы», - сказал haqqin.az один из специалистов.