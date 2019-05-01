В Баку ограничат движение транспорта

В связи с проведением Бакинского марафона 2019 в воскресенье движение автотранспортных средств в столице Азербайджана местами будет ограничено. Об этом сказал начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник Вагиф Асадов.

По его словам, марафон стартует на Площади флага, и участники проследуют вдоль Приморского национального парка по маршруту: проспект Нефтяников, ул. Юсифа Сафарова, через 10-й заводской "круг" и тоннель до Центра Гейдара Алиева, потом в обратном направлении - до Бакинского Олимпийского стадиона.

Государственная дорожная полиция города Баку сообщает, что для обеспечения безопасности участников марафона будут изменены направления автомобильного движения.

"С этой целью мы просим водителей в период мероприятия пользоваться альтернативными дорогами”, - сказал он.

Отметим, что пятого мая при организации Фонда Гейдара Алиева будет проведен «Бакинский марафон-2019».