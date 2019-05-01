Мамед Эфендиев 11:14

Освобождение от соблюдения санкций, которое Белый дом предоставил восьми странам, в том числе Турции, против иранской нефти в ближайшее время завершится. Все попытки Анкары договориться с Вашингтоном о продлении срока действия исключения провалились. Госсекретарь Майк Помпео ясно дал понять, что иранский экспорт углеводородов будет доведен до нуля, и больше не будут выдаваться новые освобождения.

Белый Дом предоставил специальные исключения для восьми стран, позволив им временно импортировать иранскую нефть даже после введения санкций. Однако освобождения от санкций за покупку иранской нефти перестанут действовать со 2 мая. Официальные лица США утверждают, что общие мировые поставки нефти останутся достаточными, несмотря на санкции, не в последнюю очередь из-за бума добычи американской сланцевой нефти. Но большая часть поставок, которые остаются в изобилии, приходится на более легкие сорта. В то время как некоторые клиенты готовы покупать тяжелую и среднюю нефть по повышенным ценам, другие сдерживаются. В целом ужесточение санкций США в отношении нефтяного сектора Ирана прибавится к множеству факторов, сдерживающих мировые поставки тяжелой и средней нефти и повышающих ее стоимость. Новые ограничения на иранский экспорт дополняют ранее введенные Вашингтоном санкции в отношении Венесуэлы и препятствия для добычи в Анголе. Так, некоторые из постоянных клиентов ангольской госнефтекомпании Sonangol отказались от наценок, что побудило компанию предложить нефть другим покупателям. Угроза подпасть под американские санкции заставила потребителей иранской нефти также искать новые ее источники. Индия пошла на такой шаг легко, Китай, хотя и выражает недовольство, но тоже снижает объемы закупок. Анкара вначале делала жесткие заявления на решение США, но, похоже, решила соблюдать введенные Белым домом ограничения. Но тут возникает новая проблема - поиск альтернативных поставщиков нефти.

Дело в том, что Турция сталкивается с двумя главными вызовами в связи с санкциями и диверсификацией источников - такого мнения придерживаются многие эксперты. Во-первых, наиболее подходящей нефтью для крупнейшего в Турции нефтеперерабатывающего завода “Тупрас” является тяжелая иранская нефть (нефть разделяют на легкую, среднюю и тяжелую, исходя из ее плотности). Нефть из других стран требует дополнительной переработки, а значит и дополнительных затрат. Во-вторых, из-за географической близости иранская нефть намного дешевле транспортировать. Нынешнее противостояние между покупателями и продавцами частично объясняется неопределенностью относительно того, сколько иранской нефти все еще может поступать на рынок, особенно в Китай, который является крупнейшим потребителем. Аналитики ожидают, что Китай может пренебречь отменой освобождения от антииранских санкций, тем более что Вашингтон может не захотеть применять санкции против китайских компаний, импортирующих иранскую нефть, которые одновременно являются также ключевыми покупателями американской нефти и сжиженного природного газа. Это затруднило бы для продавцов повышение цен. Но в данном случае речь идет не об этом. США обещают восполнить недостаток иранской нефти на рынке своей сланцевой нефтью, саудиты тоже обещают не допустить дефицита «черного золота» на рынке. Американская же сланцевая нефть, как и ее арабские аналоги относятся к легким породам. Расходы на транспортировку их тоже оставляют желать лучшего. Что же в такой ситуации остается делать Анкаре, у которой в длинном списке разногласий с Вашингтоном санкции против Ирана лишь еще один пункт. Американо-турецкие отношения итак переживают не лучшие времена, главным образом, из-за поддержки администрацией Дональда Трампа сирийских курдов и намерения Турции купить российскую систему ПВО С-400.