Цены в Иране выросли на 52 процента, экономика на издыхании

В апреле на уровне потребителей цены в Иране выросли на 51,4% год к году. По сравнению с мартом инфляция ускорилась на 3,9 процентного пункта и стала рекордной с декабря 1995 года, отмечает Интерфакс со ссылкой на данные TradingEconomics.

Продовольствие и напитки в апреле стали дороже на 84,4% по сравнению с ценами годичной давности. Рост цен на одежду и обувь ускорился с 55,5% до 57,8%, на мебель и предметы домашнего обихода - с 78,3% до 80,1%.

Импортные товары дорожают на фоне обвала национальной валюты - риала, курс которого на «черном» рынке за четыре месяца спикировал на 17%, до минимума с октября прошлого года - 143 тысячи риалов за доллар, следует из данных Bombast.com. Официальный курс в Иране установлен на отметке 41 тысяча риалов за доллар, однако он доступен лишь госструктурам для ограниченного числа транзакций.

Риал дешевеет по мере того, как приток твердой валюты в Иран сокращается: в апреле стране удалось экспортировать менее 1 млн баррелей нефти в день против 2,3 млн баррелей год назад.

В результате, по оценке Госдепа США, иранская экономика недополучила около 10 млрд долларов, что усугубило рецессию, начавшуюся еще в прошлом году. К апрелю падение ВВП Ирана ускорилось до 6% с 3,2% по итогам 2018 года.