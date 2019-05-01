Александр Лихоталь: «ООН бессильна что-то сделать в Карабахе» Эксклюзив
У Организации Объединенных Наций нет инструментов для урегулирования таких замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, как карабахский, грузино-абхазский и другие, заявил haqqin.az эксперт по вопросам европейской безопасности, профессор Женевской школы дипломатии, президент организации Международный Зеленый Крест Александр Лихоталь.
Как считает Лихоталь, сама ООН была создана в качестве средства полицейского контроля США и Великобритании над Западной Европой и аналогичного контроля СССР над Восточной Европой.
«Механизмы, которые были включены в Устав ООН для урегулирования конфликтов в нынешних условиях, когда мир радикальным образом изменился и произошли коренные геополитические перемены, не работают. Старая система миропорядка изживает себя, а новая только формируется. Вся система международной безопасности была основана на реалиях «холодной войны», то есть на угрозе гарантированного взаимного уничтожения. После окончания «холодной войны» система решения конфликтов в рамках ООН уже не работает», - констатирует эксперт.
Дело в том, полагает он, что уже появляются такие виды оружия, которые сводят на нет принцип невозможности реального использования ядерного оружия. В связи с этим вызывает серьезные опасения отказ от заключенных ранее договоров по ограничению вооружений со стороны США и РФ. И это несмотря на то, что уровень конфликтов сегодня в мире гораздо ниже, чем это было во времена «холодной войны», когда Запад и СССР выясняли отношения через третьих игроков.
Лихоталь выделяет три ключевых фактора, делающих неизбежным формирование нового миропорядка и, соответственно, появления новых механизмов урегулирования конфликтов.
«Сегодня все конфликты в мире становятся всеобъемлющими. Если война в Сирии вспыхнула бы в середине 70-х, она не была бы на первых полосах газет и теленовостей. Она была бы где-то на периферии мировой информации. Однако сегодня периферии нет, все что происходит в мире тут же становится центральным вопросом мировой политики. К этому надо добавить, что если раньше войны вспыхивали из-за того, что кто-то хотел показать свою силу, то сейчас войны вспыхивают на почве слабости, того, что называется fallen state (дословно – павшее государство)», - делает вывод специалист по безопасности.
В Сирии развал государства привел к катастрофическим последствиям. Уже 500 тысяч погибших и пострадавших сирийцев. Все это результат слабости государства, аргументирует он.
«Все началось с внутреннего конфликта, а затем в дело вступили более сильные игроки, чтобы урвать свой кусок. В результате мы имеет то, что имеем, - противостоящие силы готовы бороться за мир до последнего сирийца», - приводит Лихоталь ужасающие цифры.
Вторым моментом, преобразующим мир, он считает мобильность и глобализацию - перемещение людей, идей, экономики, эпидемии и пр.
«Мир стал абсолютно глобальным. Границы часто носят чисто условный характер. Это реальный конец поствестфальской системы, которая стала отправной точкой создания национальных государств. Система международных отношений, просуществовавшая до наших дней, сложилась после подписания в 1648 г. Вестфальского договора, ознаменовавшего окончание Тридцатилетней войны в Европе и образование на территории бывшей Священной Римской империи 355 национальных государств. С Вестфальским миром в Европе утвердился порядок, основанный на признании принципа национально-государственного суверенитета. Сейчас национальные государства отмирают. В современном мире осталось полтора десятка стран, которые являются системообразующими и составляют 80-85% всей мировой экономики. В то же время существуют корпорации, владеющие несравнимо большими ресурсами, чем некоторые государства», - утверждает Лихоталь.
Если завтра с политической карты мира исчезнет Гвинея или Парагвай, то в масштабе мира это мало кто заметит, но буквально все в мире моментально заметят исчезновение такой компании, как Google, не сомневается он.
«C точки зрения весомости приоритетов некоторые корпорации стали сравнимы с государством. То же самое касается таких городов как Лондон, которые имеют собственный статус и уже не ассоциируется С Британией или другой страной. Кроме того, сформировались новые содружества стран. Это не только «семерка» или «двадцатка», но и эффективные содружества стран в Африке, Азии. Сюда надо добавить усиление роли в мире диаспор: индийской, китайской, еврейской и др. Диаспоры владеют гигантскими капиталами», - отмечает он.
В мире и постсоветском пространстве накопилось много чрезвычайных обстоятельств. Такие конфликты, как Карабахский, абхазский и другие являются чрезвычайными обстоятельствами, решение которых зависит от формирования нового мирового порядка. И главное в таком переходном периоде — это избежать резких движений, чтобы минимизировать ущерб, считает эксперт.