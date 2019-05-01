У Организации Объединенных Наций нет инструментов для урегулирования таких замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, как карабах ский, грузино-абхазский и другие, заявил haqqin.az эксперт по вопросам европейской безопасности, профессор Женевской школы дипломатии, президент организации Международный Зеленый Крест Александр Лихоталь.

Как считает Лихоталь, сама ООН была создана в качестве средства полицейского контроля США и Великобритании над Западной Европой и аналогичного контроля СССР над Восточной Европой.

«Механизмы, которые были включены в Устав ООН для урегулирования конфликтов в нынешних условиях, когда мир радикальным образом изменился и произошли коренные геополитические перемены, не работают. Старая система миропорядка изживает себя, а новая только формируется. Вся система международной безопасности была основана на реалиях «холодной войны», то есть на угрозе гарантированного взаимного уничтожения. После окончания «холодной войны» система решения конфликтов в рамках ООН уже не работает», - констатирует эксперт.

Дело в том, полагает он, что уже появляются такие виды оружия, которые сводят на нет принцип невозможности реального использования ядерного оружия. В связи с этим вызывает серьезные опасения отказ от заключенных ранее договоров по ограничению вооружений со стороны США и РФ. И это несмотря на то, что уровень конфликтов сегодня в мире гораздо ниже, чем это было во времена «холодной войны», когда Запад и СССР выясняли отношения через третьих игроков.

Лихоталь выделяет три ключевых фактора, делающих неизбежным формирование нового миропорядка и, соответственно, появления новых механизмов урегулирования конфликтов.

«Сегодня все конфликты в мире становятся всеобъемлющими. Если война в Сирии вспыхнула бы в середине 70-х, она не была бы на первых полосах газет и теленовостей. Она была бы где-то на периферии мировой информации. Однако сегодня периферии нет, все что происходит в мире тут же становится центральным вопросом мировой политики. К этому надо добавить, что если раньше войны вспыхивали из-за того, что кто-то хотел показать свою силу, то сейчас войны вспыхивают на почве слабости, того, что называется fallen state (дословно – павшее государство)», - делает вывод специалист по безопасности.