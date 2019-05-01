Радикалы из сектора Газа выпустили в субботу по Израилю 90 ракет, десятки из них были перехвачены, в ответ танки атаковали военные посты ХАМАС, сообщила пресс-служба израильской армии.

Израильские военные сообщили сегодня, что засекли запуск ракеты по своей территории из сектора Газа. Также сработали сирены оповещения о ракетных обстрелах, передает государственное радио Kan.

"По состоянию на этот час из сектора Газа было выпущено 90 ракет по израильской территории. Система ПВО "Железный купол" перехватила десятки из них. В ответ израильские танки атаковали несколько военных постов, принадлежащих террористической организации ХАМАС", - говорится в распространенном военными коммюнике.

"Некоторое время назад был засечен запуск ракеты из сектора Газа по израильской территории", - указала в коммюнике пресс-служба Армии обороны Израиля. Государственное радио Kan сообщает, что ракета упала около разделительного забора у границы, жертв и разрушений в результате инцидента нет.

"В городе Сдерот и региональном совете Шаар ха-Негев (около сектора Газа на юге Израиля) сработали сирены воздушной тревоги", - говорится в распространенном военными коммюнике.

В ответ на это самолеты израильской армии нанесли в субботу удары по двум пусковым установкам для ракет в секторе Газа после начала обстрелов территории еврейского государства. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Несколько минут назад самолеты израильской армии атаковали две пусковые ракетные установки на севере сектора Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике.