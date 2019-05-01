Журналист CNN назвал Трампа «пресс-секретарем Путина»

Джейк Таппер, ведущий передачи на телеканале CNN, прокомментировал телефонную беседу президента своей страны Дональда Трампа с лидером России Владимиром Путиным, передает Росбалт.

По словам ведущего телеканала, Трамп не говорит: «Ну, это то, что заявляет Путин».

«Он повторяет мнение Путина, как будто является пресс-секретарем Кремля», - подчеркнул журналист.

В свою очередь конгрессмен Марк Покан считает, что разговор Трампа с Путиным похож на государственную измену.

Президенты США и России пообщались по телефону вчера, разговор занял час. В Кремле его назвали «деловым и конструктивным», а сам Трамп отметил «продуктивность» беседы.