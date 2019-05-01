В Казахстане женщину впервые зарегистрировали кандидатом в президенты

Ранее Центральная избирательная комиссия зарегистрировала действующего главу Казахстана Касым-Жомарта Токаева, писателя Садыбека Тугела и председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области Амангельды Таспихова кандидатами на предстоящие выборы президента.

Еспаевой 58 лет, по специальности экономист, долгое время работала в банковской системе, с 2016 года депутат мажилиса. Партия "Ак жол" с 2012 года является парламентской, имеет депутатскую фракцию в мажилисе.

В 2015 году о желании участвовать в выборах президента Казахстана заявили две женщины - Лимана Койшиева и Айгуль Утепова, - но до этапа регистрации кандидатом ни одна из них не дошла. Койшиева подтвердила свободное владение государственным языком, но не смогла собрать необходимого количества подписей в свою поддержку, а Утепова отозвала свое заявление.