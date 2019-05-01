Моуринью нашли новую работу

По информации издания, 56-летний Моуринью ведет переговоры с римлянами. В начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. В настоящее время командой руководит Клаудио Раньери, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего сезона.

Моуринью в декабре прошлого года был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым работал с 2016-го и выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы. В марте португалец заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в июне текущего года.

Тренер уже работал в Италии, возглавляя миланский «Интер» с 2008 по 2010 годы. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов.