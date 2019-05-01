Эйнулла Фатуллаев 15:46

Вместо предисловия «В тюрьме я придерживался кодекса воров в законе». Эта первая крылатая фраза на свободе бывшего министра и политика Али Инсанова облетит все ведущие азербайджанские СМИ. Инсанов не изменил своему кодексу – вора и преступника даже в лагере, где он обходил своим вниманием прочих «политзэков». Ему было интереснее с криминальными авторитетами и свирепыми злодеями. А как же?! Ведь все они исповедовали идентичные ценности и принципы… Как поступали и поступают истинные либералы и диссиденты?! Когда выдающийся диссидент и правозащитник Вацлав Гавел оставил за собой тюремные ворота, он вышел на свободу с толстой кипой рукописей. Это были письма к Ольге, своей супруге, к ней, своей сокровенной спутнице, Гавел обращался каждый день. Эти рукописи и стали основой блестящего эпистолярного романа, который Гавел назовет очень просто - «Письма к Ольге». Когда я сам находился в застенках, мне посчастливилось получить от выдающегося диссидента эти «Письма» с его личным автографом. Как же накрепко затаенные чувства затворника переплетены с горькими думами о будущем своей страны! По этим письмам открывается человеческий портрет тонкого, мягкого, чуткого и сентиментального прозаика, посвятившего всю свою жизнь борьбе, в которую он свято верил.

Преданный вор чести Конечно же, я не возьмусь проводить параллели между политиком, писателем мирового масштаба и мелким вором и деспотом, торговавшем здоровьем и благом собственного народа. Но очень важно показать ущербный психологический портрет мошенника и тирана Инсанова. «Я ни разу за 14 лет не позвонил своей супруге и детям!» Он говорит об этом с чувством восторга и гордости! Но почему и как?! Неужели Инсанову, пусть даже человеку со сломанной психикой, чуждо естественное для каждого из нас чувство тревоги за самых ценных и близких в жизни людей?! В мировой истории известен лишь один подобный прецедент. Фашист и нацист Герман Гесс, приговоренный к пожизненному заключению за политические и государственные преступления. Гесс, в отличие от Инсанова, умер в тюрьме, и, как утверждают, немецкие исследователи фашизма, к его смерти могли быть причастны британские спецслужбы. Однако для нашего повествования интересна не заслуженная насильственная смерть нациста в застенках, а общая философия ценностей, исповедуемая и Гессом, и Инсановым. «В тюрьме я ни разу не захотел увидеть своих близких и родных». Именно так часто повторял нацист, как и наш трайболист… Инсанов – человек без ценностей, принципов и чести. Ведь всего за несколько дней до освобождения экс-министр, встретившись с представителями правительства, воздел руки вверх и произнес трогательное откровение: «Я поднимаю руки к небесам. И небеса для меня – это не только Аллах, но и Ильхам Алиев».

Спустя несколько дней А.Инсанов, как он пафосно произнес, волею Аллаха, небес и Ильхама Алиева выходит на свободу. И в первом же своем заявлении экс-министр направляет весь свой гнев против небес и власти... Не по-божески. Но по-воровски. Так оставим рассуждения о человеческом портрете деспота и вора. В конце концов, были времена, когда в соседней Грузии вор в законе Джаба Иоселеани («известный вор и неизвестный художник», как себя представлял этот типичный для ураганных 90-х политик) в качестве главы «Мхеодриони» вместе с Китовани и Шеварднадзе пришел к власти. Вопрос не в выборе Инсанова, а в выборе нации. И каковы же шансы экс-министра здравоохранения в борьбе за политическую власть? Мелкая, но немаловажная деталь. В интервью «Голосу Америки» Инсанов заговорил на армянском языке, подчеркнув свою принадлежность к региону выходцев из Армении. «Вначале человек должен полюбить свою мать. Только после этого он может полюбить других матерей», - излагает свою клановую теорию политик, не скрывая своей решимости продолжать политику дискриминации и ущемления азербайджанцев по региональному (клановому) принципу. Но Инсанов ошибается. Он застрял где-то в середине 1990-х и пока не осознал диалектику развития азербайджанского общества. Бурное развитие рынка, олигархизация средств производства, качественная трансформация общинного (регионального) принципа сосуществования и полный переход к урбанистической культуре в период нахождения Инсанова в застенках полностью победили атавизм позднесоветского Азербайджана. Ретроградские взгляды Инсанова разбиваются о скалы реального Азербайджана – капиталистическая культура размыла региональные границы и научила объединяться не по местнической принадлежности, а на основе политической и культурологической общности.

Налицо антитеза: новый Азербайджан и старый Инсанов. И вопрос не только в возрасте. Конечно же, в мировой истории, как и в азербайджанской, были прецеденты возвращения в большую политику людей преклонного возраста. На Западе народ вернул великого Черчилля. На Востоке – легендарного Эджевита. В Азербайджане – уникального Алиева. Но с какой миссией возвращается старый Инсанов?! По его словам, свергать диктатуру. Если нынешний режим в Азербайджане называть диктатурой, то в его становлении принимал непосредственное участие сам Инсанов, занимавший министерский пост в течение 12 лет. Неужели озарение наступило в тюрьме? Чтобы понять сущность власти, которой служил Инсанов, надо было сесть на нары?! А может, Инсанов облекает личную обиду и жажду мести в форму так называемой народной борьбы и обрекает новых обманутых на новые призрачные надежды и последующие разочарования?! Конечно же, Инсанов и в этом вопросе поступает исключительно по-воровски: он циничен, двуличен, ханжески самоуверен и подменяет общественные интересы личной борьбой. Старого Инсанова не знает молодое поколение. Между Инсановым и молодым поколением пропасть такая же, как между YouTube и старым советским телевизором «Весна». А именно новое, пассионарное и романтичное поколение либералов – предвестник будущих изменений, и оно никогда не пойдет за политиком с клеймом коррупционера, трайболиста и деспота. Молодым, скорее, будет ближе Али Керимли или Ильгар Мамедов с Эркином Гадирли, нежели кондовый йапист из забытой истории. У Инсанова нет и не может быть прочной социальной и электоральной базы. Большее, на что он может претендовать в настоящей политике – это пара сотен родственников и бывших коррумпированных сослуживцев. Инсанов не готов и к кооптации сил с нацдековской оппозицией. «Нет, я не войду в Нацсовет. А создам свою партию. Пусть каждый идет своим путем», - хитро повторяет своим хриплым голосом старый Инсанов. Тлетворное эго, вульгарный магический нарциссизм, самолюбование… Все то, что помогло ему выжить в беспросветной тюрьме. Жить без надежды. Ведь он спаситель нации, который на плечах людских вновь ворвется в свои утраченные блаженные покои. Несправедливо утраченные! Снова власть, кабинеты, коррупционные потоки, подобострастие, тщеславие и покорность миллионов.

Болезнь под названием «инсановин» Вот она, философия реставрации Инсанова. Вот она, кровоточащая социальная язва под названием «инсановин». Заявивший о возвращении в большую политику Инсанов вступает в борьбу без социальной базы, активных сторонников, потенциального электората. Инсанов, как и в тюрьме, в гордом одиночестве. У него остается один-единственный и последний выбор – провоцировать власть, вызывая на себя удар, оставаясь в центре внимания. Инсанов будет нарушать все писаные и неписаные правила. В общем, у власти появилась тупая головная боль с диагнозом – Инсанов. И если Инсанов для власти – головная боль, то для либерального общества – это вызов. И вся ответственность за происходящее лежит на правоохранительных органах, которые полностью провалили дело коррумпированного министра в 2005 году. Инсанова по нелепости обвинили в госперевороте, хотя рядовые следователи, завотделом Кабмина Чингиз Рагимов, экс-министр Али Нагиев, глава отдела государственного контроля Администрации президента Салман Джафаров собрали целое досье на преступника и нациста. Надо было просто пустить это дело в ход. Как же поступает Эльдар Махмудов? Политизируя дело Али Инсанова, шеф МНБ всячески содействует раскрутке продавца гумпомощи в международных организациях. И дешевый вор медикаментов для беженцев в одночасье превращается в народного эпического героя, этакого Гладиатора, бросившего вызов всей римской системе. В архивах Генпрокуратуры и Кабмина по сей день сохранился стостраничный отчет Госкомиссии по проверке гуманитарной помощи. Госкомиссию возглавлял министр Али Нагиев. И с выводами Госкомиссии, раскрывшей преступления Али Инсанова, согласилась даже бывший замминистра здравоохранения Земфира Гусейнова. Справедливость и честность дорого обошлись Земфире ханум. Замминистра потеряла не только должность. Инсанов объявил на нее охоту… Что надо сделать власти и что требует справедливость? Прошло больше 20 лет после обнародования правительственного доклада о преступлениях Инсанова против азербайджанского народа. Справедливость все еще не восторжествовала. Инсанов отсидел за переворот, а потом за взятки. И, наконец, по липовому обвинению в употреблении наркотиков. Но Инсанов не понес заслуженного исторического наказания за расхищение гуманитарной помощи… Генпрокуратура обязана начать новое разбирательство, хотя там и доказывать нечего. Все доказательства на поверхности. Просто надо надеть на нациста наручники и снова отправить его в пожизненную камеру…