Компания Akabe İnsaat, которая с 2000 года не перестаёт развиваться и предоставляет своим покупателям широкий ассортимент строительных материалов и сантехники ведущих марок Азии и Европы, сошлась в очередном проекте с известной во всем мире и являющейся одним из лидеров в Турции компанией Кutahya.

В результате совместного проекта покупатели имеют возможность не только ознакомиться с новинками ведущих марок и дизайнерских решений, но и приобрести сертифицированные и уникальные товары. Компания Akabe İnşaat также предоставляет всем своим покупателям услуги бесплатного дизайна.

Теперь каждый имеет возможность насладится профессиональным дизайном у себя дома.

Среди гостей церемонии торжественного открытия можно было увидеть представителей интеллигенции Азербайджана, знаменитостей шоу-бизнеса, известных архитекторов, дизайнеров, представителей СМИ, бизнеса и государственных структур.

Церемонию открытия лично посетили члены семьи Гюрал: основатель сети компаний Kutahya Нафи Гюрал и руководитель компании Kutahya Seramik Эркан Гюрал.

Также среди почетных гостей был посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал , который отметил важность данного мероприятия в развитии экономических отношений среди двух стран.

Хотелось отметить, что компания Kutahya была основана в 1961 году и экспортирует свою продукцию в более 70 стран мира. Kutahya Seramik является первой и единственной маркой Турции, экспортирующей свою продукцию в Китай, который считается родиной керамики.

Среди широкого ассортимента высококачественных товаров можно увидеть товары таких мировых брендов, как Laufen, Hansgrohe, Armadi Art, Visto Doro, Duravit и др.

Компания Akabe, завоевавшая за 19 лет своей деятельности доверие и любовь покупателей, также предоставляет на выбор широкий ассортимент керамической посуды компании Kutahya Porselen.

Адресс: Наримановский район, улица Альберта Агарунова, 12.