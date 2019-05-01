Массовое убийство в России

В городе Нязепетровск Челябинской области четверо взрослых и четырехлетний ребенок найдены мертвыми, сообщает региональное управление СК России, передает РИА Новости.

По информации следователей, тела с ножевыми ранениями обнаружили в частном жилом доме.

Как рассказал агентству источник в правоохранительных органах, также в доме нашли коляску с маленьким ребенком, он жив.

"Известно, что к хозяевам — мужчине и его сожительнице — пришла ее подруга с двумя детьми и еще гость-мужчина. В доме употребляли спиртное", - добавил собеседник агентства.

На месте работают следователи и криминалисты, а также сотрудники Росгвардии и МВД, они устанавливают обстоятельства произошедшего и ищут подозреваемых.

Возбуждено уголовное дело. Руководитель следственного управления взял расследование на особый контроль, отметили в СК России.