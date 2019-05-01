Землетрясение на Каспии
В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский сейсмологический центр.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 произошло в 12:24 по местному времени на глубине 25 километров.
В Каспийском море произошло землетрясение, сообщает Республиканский сейсмологический центр.
Согласно информации, землетрясение магнитудой 3 произошло в 12:24 по местному времени на глубине 25 километров.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.