Сотни предпринимателей обратились в «Азеришыг»

В течение апреля 2019 года в ОАО «Азеришыг» посредством ASAN xidmət и ASAN Kommunal адресовали свои заявки в электронном виде с просьбой подключить их объекты к электросети 466 предпринимателей. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы акционерного общества Танрыверди Мустафаев.

По его словам, наблюдается серьезный рост количества заявок со стороны предпринимателей на подключение к электросети по сравнению с предыдущими месяцами, и это связано с проводимыми реформами.

Он напомнил, что 25 декабря прошлого года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ «Об упрощении процедуры снабжения электроэнергией уже существующих или возводимых объектов предпринимателей», согласно которому период подключения к сети сокращен с 24 до 20 дней, а число процедур снижено с трех до двух. Кроме того, введение единого тарифа за кВт для подключения к сети и интеграция электронной карты ОАО «Азеришыг» в деятельность ASAN xidmət также облегчили работу предпринимателей.

«Помимо этого, хв апреле 3 тысячи 400 граждан обратились с просьбой подключении их квартир, домов и дач к электросети. За исключением тех, чьи документы не соответствовали номерам, все заявки были удовлетворены», - сказал представитель «Азеришыг».