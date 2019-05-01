Трамп об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, заявил, что у двух стран есть "огромный потенциал" для хороших отношений, сообщает РИА Новости.
"Очень хороший звонок вчера был президенту России Путину. Огромный потенциал для хороших/отличных отношений с Россией, несмотря на то, что вы читаете и видите в фейковых СМИ. Посмотрите, как они ввели вас в заблуждение по поводу "российского сговора". Мир может стать лучше и безопаснее. Замечательно!" - написал Трамп в Twitter.
Very good call yesterday with President Putin of Russia. Tremendous potential for a good/great relationship with Russia, despite what you read and see in the Fake News Media. Look how they have misled you on “Russia Collusion.” The World can be a better and safer place. Nice!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 мая 2019 г.