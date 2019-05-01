Зеленский анонсировал ответ на выдачу российских паспортов украинцам

«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», - приводит агентство его слова.

Политик пообещал вскоре раскрыть подробности возможных мер.

В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных «Луганской и Донецкой народных республик». Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.

Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования в Украине.