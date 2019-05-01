Зеленский анонсировал ответ на выдачу российских паспортов украинцам
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса, передает УНИАН.
«У нас есть несколько ходов, скажем так. Мы в этом должны быть креативными, быстрыми и умными, такими, какие мы есть», - приводит агентство его слова.
Политик пообещал вскоре раскрыть подробности возможных мер.
В конце апреля президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям самопровозглашенных «Луганской и Донецкой народных республик». Он подчеркивал, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит границы. Позже Путин допустил, что в будущем упрощенный порядок получения российского паспорта может быть распространен на всех украинцев.
Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования в Украине.