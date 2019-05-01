В Сирии погиб турецкий военнослужащий

В результате провокации террористов YPG/ПKK в районе проведения операции «Оливковая ветвь» на северо-западе Сирии погиб военнослужащий ВС Турции, еще один был легко ранен. Об этом сообщает Минобороны Турции.

Террористы YPG/ПKK четвертого мая открыли огонь со стороны Талль-Рыфата по зоне проведения операции «Оливковая ветвь». Части ВС Турции открыли ответный огонь по объектам боевиков, говорится в сообщении.

Минобороны Турции выражает соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего и желает скорейшего выздоровления раненому.