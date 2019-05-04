На бакинских дорогах снижена скорость движения
На главных автомагистралях Баку снижена максимально допустимая скорость движения, сообщает Бакинское транспортное агентство (БТА).
Согласно сообщению, для обеспечения безопасности движения на дорогах в связи с наблюдаемой дождливой погодой допустимая скорость на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бузовнинское шоссе и Зыхский круг - аэропорт снижена на 20 км/час.
БТА просит водителей управлять транспортными средствами с соблюдением установленного предела скорости на дорогах.