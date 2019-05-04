В Венесуэле убили генерала

Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали жертвами нападения неизвестных бандитов в венесуэльском штате Арагуа, сообщает в субботу портал Infobae.

По предварительным данным, они попали в засаду, когда возвращались ранним утром с задания по проверке одного из ранчо на предмет деятельности террористов. В состав группы входили 25 военнослужащих и пятеро полицейских.

Преступники открыли огонь из хорошо организованной засады, устроенной с учетом рельефа местности. В результате погибли четверо военнослужащих, включая генерала, и двое полицейских. Еще четверо участников группы получили ранения, их доставили в госпитали.

Официальные власти Венесуэлы пока никак не прокомментировали нападение.