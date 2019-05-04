Авторы аналитической выкладки напоминают о том, что распоряжением Новруза Мамедова Халаф Халафов в декабре 2018 года был назначен на должность главы аппарата Кабинет министров.

«Президент Ильхам Алиев своим распоряжением назначил Халафа Халафова на должность заместителя министра иностранных дел. Почему глава государства вернул Халафа Халафова на эту должность, ведь еще пять месяцев назад он занимал эту же должность?», - задаются вопросом аналитики аналитического центра «Атлас», сообщает haqqin.az. Напомним, главой центра «Атлас» является известный азербайджанский политолог Эльхан Шахиноглу.

«Конечно же, данное назначение было согласовано с президентом. Подразумевалось, что после 25 лет переговоров по статусу Каспия была подписана Конвенция и представлявший Азербайджан на этих переговорах Халаф Халафов успешно завершил свою миссию. Однако, по всей видимости, возникли новые проблемы.

Другим распоряжением главы государства на Халафа Халафова возложены обязанности специального представителя президента по вопросам границ Каспийского моря. Вся суть назначения заключается именно в этой миссии.

Во-первых, несмотря на то, что подписана заключительная Конвенция о правовом статусе Каспия, Азербайджан должен будет после этого продолжить важные переговоры с Туркменистаном и Ираном по разделу дна Каспия. Поскольку Конвенция не затронула этот открытый вопрос.

Во-вторых, инциденты, которые в последние дни происходят на азербайджано-грузинской границе, повышают ответственность на переговорах и в этом направлении. Последнее заседание Государственной комиссии двух стран по делимитации границ состоялось в 2011 году в Баку. После этого переговоры были прекращены. Сейчас возобновление работы комиссии вновь приобрело особую актуальность в свете нового витка напряженности между официальным Баку и Тбилиси.

Таким образом, в решении этих двух вопросов президенту Азербайджана нужен профессиональный помощник. Опытный в вопросах госграниц дипломат Халаф Халафов должен сыграть основную роль в их решении. Просто возвращение Халафа Халафова на его прежнюю должность говорит еще и о том, что в этой сфере чувствуется нехватка профессиональных кадров. Иначе для чего дипломата вернули на прежнюю должность?», - считают аналитики центра «Атлас».