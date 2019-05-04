Азербайджан выпустил из тюрьмы Уелданова-Галустяна

Гражданин России армянского происхождения Марат Уелданов (Галустян) доставлен из Баку в Россию. Об этом сестра Марата – Марианна Мирзоян – сообщила на своей странице в Facebook, передает «Спутник-Армения».

Отметим, что 28 июля 2016 года в Азербайджане по обвинению по статье 234.4.3 УК Азербайджана (незаконное приобретение, производство, хранение и распространение наркотических средств в крупном размере) был задержан российский гражданин армянского происхождения Марат Уелданов.

После его задержания армянская пресса и российские проармянские СМИ, ссылаясь на сестру Уелданова Марианну Мирзоян, начали распространять информацию о том, будто М.Уелданов арестован из-за того, что он армянин.

В январе этого года глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что в результате переговоров с Азербайджаном удастся вернуть Марата Уелданова-Галустяна в Россию.