Премьер Грузии о размещении в стране американских военных баз

"Я хочу с полной ответственностью заявить, что наши отношения с НАТО, с Евросоюзом, стратегическим партнером США, никогда не были на таком высоком уровне, как сейчас, и это большой успех, который мы планируем еще большое углубить. Исходя и этого, мы… примем такие решения, которые входят в национальные интересы Грузии", - заявил Бахтадзе в эфире телекомпании "Имеди", отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, грузинская сторона на протяжении долгого времени пыталась донести до своих партнеров послание о том, что без безопасности Черного моря не может идти речи о глобальной безопасности.

"Согласно последним инициативам НАТО, безопасность Черного моря является главным приоритетом для НАТО, и это большой успех", - заявил он.