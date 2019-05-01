Турция обвинила Израиль в атаке на офис своего информагентства

Офис турецкого государственного информагенства Anadolu в секторе Газа подвергся атаке израильских военных, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Атака на офис Anadolu в Газе является новым примером безудержной агрессии Израиля. Его насилие против невинных людей - это преступление против человечности. Те, кто поощряет Израиль, также виновны. Будем продолжать защищать дело палестинского народа, даже если останемся в одиночестве», - написал Чавушоглу в Twitter.

Израильтяне говорят, что за день они атаковали 120 целей в анклаве, откуда с утра было выпущено порядка 200 ракет и мин.