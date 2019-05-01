Ким Чен Ын лично координировал ракетные испытания

Ким Чен Ын координировал тренировочный запуск ракет, осуществленный Северной Кореей в субботу, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.

Уточняется, что целью тренировочного запуска было провести оценку и проверить эксплуатационные свойства, а также точность ударных характеристик крупнокалиберных пусковых установок большой дальности и тактического управляемого вооружения.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея провела пуск ракеты малой дальности. Затем добавил, что были проведены несколько пусков, не используя слова "ракеты".