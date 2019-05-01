Уничтожен «финансист» ИГ в Центральной Азии

В Афганистане уничтожен один из главарей «Исламского государства», сообщает РИА Новости.

По заявлению силовиков, в провинции Баглан отряду спецназа удалось ликвидировать Муфти Узбека, отвечавшего за финансовую поддержку ИГ в Центральной Азии. Помимо высокопоставленного члена террористической группировки, были уничтожены трое рядовых боевиков. В ходе спецоперации было захвачено большое количество вооружений.

В конце декабря 2018 года сообщалось о ликвидации в Афганистане Султана Азиза Азама, представителя всей ячейки ИГ в Пакистане и Афганистане «Вилаят Хорасан». Кроме того, он отвечал за вербовку в ряды группировки, а также сам участвовал в расправах над мирными гражданами.