Бакинский марафон выиграли угандиец и украинка обновлено
Победителем бакинского марафона стал угандиец Исмаил Ссеньянге.
Он пробежал 21 км за 1 час 8 минут и 35 секунд. 2-е место занял иранец Мохаммед Джафар Моради, а 3-е – азербайджанец Эльман Абышов.
Среди женщин победила украинка Валентина Полтавская. Призерами стали Сузанна Матанти из Шотландии и наша Анна Юсупова.
Победители получили денежный приз в размере 3000 манатов, за 2-е место полагается 2000, а за 3-е – 1000 манатов.
Всего регистрацию для участия в марафоне прошли 22 320 человек. Помимо вышеуказанных стран, были также участники из США, Австрии, ОАЭ, Великобритании, Франции, ЮАР, России, Италии, Испании, Турции и т.д., а также иностранцы, живущие и работающие в Азербайджане, в том числе сотрудники посольств.
Были среди участников и инвалиды Карабахской войны.
Особым нововведением 4-го марафона стало подключение специальных чипов к спортсменам. Это система хронометража, которая позволяет детально увидеть показатели каждого участника по дистанции.
* * * 10:19
На улицах Баку начался традиционный марафон.
Участники по традиции начали забег с Площади флага. Финиш состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.
Бакинский марафон или, если быть точнее, полумарафон проводится в четвертый раз. Его дистанция составляет 21 км.
В нынешнем марафоне участвуют более 22 тысяч людей, из них примерно 600 человек – иностранцы.