Среди женщин победила украинка Валентина Полтавская. Призерами стали Сузанна Матанти из Шотландии и наша Анна Юсупова.

Он пробежал 21 км за 1 час 8 минут и 35 секунд. 2-е место занял иранец Мохаммед Джафар Моради, а 3-е – азербайджанец Эльман Абышов.

Победители получили денежный приз в размере 3000 манатов, за 2-е место полагается 2000, а за 3-е – 1000 манатов.

Всего регистрацию для участия в марафоне прошли 22 320 человек. Помимо вышеуказанных стран, были также участники из США, Австрии, ОАЭ, Великобритании, Франции, ЮАР, России, Италии, Испании, Турции и т.д., а также иностранцы, живущие и работающие в Азербайджане, в том числе сотрудники посольств.

Были среди участников и инвалиды Карабахской войны.

Особым нововведением 4-го марафона стало подключение специальных чипов к спортсменам. Это система хронометража, которая позволяет детально увидеть показатели каждого участника по дистанции.

* * * 10:19

На улицах Баку начался традиционный марафон.

Участники по традиции начали забег с Площади флага. Финиш состоится на Бакинском Олимпийском стадионе.