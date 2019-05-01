Инцидент произошел 23 марта 2018 года в поселке Забрат. Тогда Ровшан Алиев потребовал у своего отца деньги на спиртное. Между отцом и сынов возник конфликт, в ходе которого Ровшан Алиев стал оскорблять отца. Самед Алиев, не выдержав оскорблений, схватил нож и нанес ранение сыну.

Самед Алиев долгие годы жил и работал в Гагаузии в Молдове, где ранее получил высшее образование. 11 лет назад он вместе со своей женой Ольгой переехал в Баку. В Забрате они купили квартиру, в которой вместе с ними жил и их сын Ровшан. Ровшан Алиев нигде не работал и постоянно требовал у родителей деньги на выпивку и сигареты. Очередной такой случай привел к тому, что отец Ровшана взялся за нож.

Самеду Алиеву было предъявлено обвинение по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и в его отношении была применена мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Обвиняемый Самед Алиев признал себя виновным и сказал, что сожалеет о случившемся.

«Мой сын был женат и жил в Молдове. В 2012 году он развелся и переехал к нам в Баку. Здесь он так и не смог найти работу и пристрастился к выпивке. Он своими поступками доводил и меня, и мою жену. Но я все равно по мере возможности давал ему деньги на сигареты и выпивку.

В тот день он попросил у меня деньги, и я дал ему 2 маната. Через некоторое время Ровшан вернулся домой и снова стал просить у меня деньги. У меня денег не было и между нами произошел конфликт Я позвонил в полицию и пожаловался на сына, однако оттуда к нам никто так и не приехал.

Скандал дома продолжался, и я схватил со стола нож, чтобы напугать Ровшана. Он продолжил кричать на меня и тогда я ударил его ножом в живот.

После этого я позвонил в полицию и сказал, что ударил сына ножом, а Ровшан позвонил в скорую и сказал, что его ранили.

Я сожалею о случившемся. И сын, и жена находятся на моем иждивении, поэтому я прошу суд избрать мне наказание, не связанное с лишением свободы», - сказал Самед Алиев.

«После развода и переезда в Баку я так и не смог устроить свою жизнь – не нашел работу и пристрастился к спиртному. Можно сказать, что я пил каждый день. В тот день я оскорбил отца, а он, не выдержав этого, ударил меня ножом. Я сказал сотрудникам полиции, когда они пришли за отцом, что во всем виноват я сам. Я просил их не забирать отца в отделение. Я помирился с отцом, у меня нет никаких жалоб и претензий к нему», - сказал Ровшан Алиев.

Решением суда Самед Алиев был осужден условно с испытательным сроком в1 год.